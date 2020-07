Concerto: Concert “L’estate del Bibiena”



ASHER FISCH conductor and soloist



MARIANGELA SICILIA soprano



ORCHESTRA OF TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA



Program



LUDWIG VAN BEETHOVEN Ah, perfido op. 65 scena ed aria



WOLFGANG AMADEUS MOZART Ch’io mi scordi di te… Non temer… K 505 Aria per soprano con pianoforte obbligato



LUDWIG VAN BEETHOVEN Sinfonia n. 2 in Re maggiore op. 36