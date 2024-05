L'estate è di tutti: attività estive di Fondazione Golinelli

Fondazione Golinelli ha creato un calendario pieno di iniziative che accompagnerà persone di tutte le età per l’intera estate. I più giovani apprenderanno divertendosi, all’insegna della scoperta e dell’esplorazione. Studenti, ricercatori, formatori e insegnanti potranno approfondire numerose tematiche grazie a un approccio sperimentale e metodologie didattiche all’avanguardia. Nuove tecnologie, arte, creatività e innovazione, scienze della vita, digitale, big data e intelligenza artificiale sono solo alcuni degli argomenti che saranno trattati nei laboratori, corsi, campi estivi e summer school previsti, rivolti a più di 5000 partecipanti.



Tra le proposte per bambini e ragazzi: riscoperta delle civiltà antiche grazie agli scavi con esperti archeologi; curiosi esperimenti tra piante officinali, geometrie, illusioni e un po’ di magia; visite guidate alla scoperta della natura per imparare la geologia e l’ecologia; creatività, fantasia e ricerca artistica grazie alle suggestioni della mostra “I preferiti di Marino. Capitolo I”; percorsi dedicati alla musica, alla percezione del corpo e all'improvvisazione; creazione di giochi analogici e digitali.



Le summer school saranno incentrate sulle scienze della vita e le loro applicazioni, anche in previsione della futura scelta universitaria o dell’orientamento nel mondo lavorativo degli studenti partecipanti.

Gli insegnanti di ogni ordine e grado di tutta Italia lavoreranno su temi come l’approccio STEAM a scuola, le nuove frontiere dei dati, la sostenibilità ambientale e come favorire la digitalizzazione delle dinamiche di insegnamento.



L’intera offerta sarà accomunata dalla voglia di mostrare la scienza in contesti reali, in interazione con altre discipline, dalla musica alle arti. In un’ottica tipica dell’approccio STEAM, Fondazione Golinelli porta così avanti l’obiettivo di rendere la didattica piu? creativa e coinvolgente, favorendo ad ogni età il lavoro di gruppo, la condivisione e l’inclusività.



Sedi delle diverse iniziative, previste da giugno a settembre, durante la chiusura delle scuole, saranno l’Opificio Golinelli e, grazie alle collaborazioni con aziende e istituzioni del territorio, diverse location, anche all’aperto, a Bologna e provincia, tra cui BOOM, il knowledge hub di CRIF a Osteria Grande.



Per maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione, gli aggiornamenti sui percorsi previsti, sia a pagamento che gratuiti, è possibile consultare il sito di Fondazione Golinelli.