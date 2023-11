"L'immaginazione a spasso". Mostra di esplorazioni foto-illustrate

Dall’11 novembre 2023 al 3 febbraio 2024 è allestita a Casa Piani, Sezione ragazzi della BIM Biblioteca Comunale di Imola, l'esposizione sull’opera dell’artista riminese Marianna Balducci, già vincitrice del premio Andersen.

Il percorso espositivo, a cura di Koiné, società cooperativa sociale onlus, e organizzato dalla biblioteca Casa Piani in accordo con l’artista, si svilupperà attorno a quella che è l’esperienza creativa di Balducci, eclettica quanto rigorosa.

Illustratrice professionista, Balducci lavora nell’ambito della comunicazione e dell’editoria per ragazzi, è docente di comunicazione visuale per la facoltà di moda di Rimini e ama sperimentare combinazioni tra strumenti tradizionali e digitali, in particolare tra disegno e fotografia.

Inaugurazione sabato 11 novembre, ore 10.30 - L’artista Marianna Balducci, intervistata da Alice Bigli, esperta di letteratura per ragazzi, introdurrà la mostra con una lettura dei suoi albi, racconterà il suo lavoro e sarà disponibile per dediche e firmacopie. Per i presenti è previsto un omaggio illustrato numerato e firmato.

Anteprima venerdì 10 novembre, ore 14.30 “L’immaginazione a spasso” - In compagnia di Marianna Balducci, insegnanti, educatori e adulti curiosi sono invitati a partecipare a una visita in anteprima della mostra, appositamente pensata per suggerire spunti laboratoriali e di riflessione concreti da portare in classe.