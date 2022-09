Dall?8 all?11 settembre 2022 si terrà presso BolognaFiere la seconda edizione di Sanatech, il Salone Professionale dedicato alla filiera della Produzione Agroalimentare, zootecnica e del benessere, Biologica ed Ecosostenibile. L?evento si rivolge ad imprenditori ed esperti del settore biologico italiano ed europeo, all?inizio del decennio che più di ogni altro vedrà una fortissima crescita delle superfici dedicate al biologico in tutta l?UE, presentando le principali soluzioni e innovazioni per il processo biologico, in tutti gli anelli della filiera: dal seme e dalla materia prima, alla pratica agronomica e alle tecnologie intelligenti, fino al prodotto finito.



Anche quest?anno il CIC - Consorzio Italiano Compostatori parteciperà a Sanatech 2022, con l?obiettivo di testimoniare con il suo know-how l?importanza del compost nell?agricoltura di oggi e dei prossimi anni, e il suo impatto positivo tanto sull?aspetto economico quanto sulla sostenibilità ambientale.



In collaborazione con AISA IMPIANTI SPA, il CIC sarà presente al salone attraverso uno spazio proprio (padiglione 30 - stand D3) e organizza il convegno ?L?importanza dell?utilizzo del compost nell?agricoltura moderna?, che si terrà venerdì 9 settembre (ore 10.30 - 12.30 presso la Sala Overture - Centro Servizi - Blocco D). Sarà possibile seguire i lavori anche attraverso la diretta streaming su www.zerospreco.com.



Programma:



Ore 10:30 ? 10:45 | Accoglienza e registrazione partecipanti

Ore 10:45 ? 11:00 | Introduzione

Dott.ssa Lella Miccolis | Presidente CIC

Ing. Marzio Lasagni | Direttore AISA Impianti Arezzo

Ore 11:00 ? 11:15 | La produzione di fertilizzanti organici a partire dal recupero di risorse - A cura del Consorzio Italiano Compostatori

Ore 11:15 ? 11:45 | Sostanza organica ed efficienza agronomica del compost di qualità

Prof. Claudio Ciavatta | Università di Bologna ? Il ruolo del carbonio e i benefici derivanti dall?uso del compost

Dott. Marco Roselli | Divulgatore Agricolo polivalente ? Reg. ce e 270/79 ? Costi e benefici per le imprese agricole

Ore 11:45 ? 12:00 | La meccanizzazione della distribuzione del compost

Dott. Simone Bergonzoli | CREA ? Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazione Agroalimentari

Ore 12:00 ? 12:15 | Soluzioni per l?efficienza della distribuzione del compost ed aspetti applicativi

Dott. Rodolfo Caporali | Impresa Verde Coldiretti

Ore 12:15 ? 12:30 | Conclusioni e domande





Si rilasciano, per i soli presenti al convegno ? previa firma del registro ufficiale ? CFP per i Dott. Agronomi e Dott. Forestali. Sarà necessario pre-accreditarsi tramite il sito del CONAF.