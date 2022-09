L'isola che si muove: salita a San Luca con il romanzo giallo di Ilaria Montaguti

"666 dannati archi" (Damster Edizioni) è il nuovo romanzo di Ilaria Montaguti, che si svolge lungo i portici di San Luca, patrimonio Unesco, punto di riferimento per tutti i Bolognesi.

L'Isola del Tesoro, il centro di lettura e biblioteca gestita da volontari di Trebbo di Reno, nell'ambito delle sue presentazioni itineranti, effettuerà domenica 18 settembre 2022 una gita fuori porta.

Ore 17.20 ritrovo all'Arco del Meloncello, via Saragozza 235 per la salita, tranquilla, con frequenti pause, adatta per tutti, fino alla chiesa di San Luca. Lungo il tragitto: aneddoti, notizie storiche e passi significativi del romanzo, senza spoilerare, visto che è un giallo classico.



Iscrizioni a isoladeltesoro.trebbo@gmail.com