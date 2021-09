L'ora blu: rassegna culturale a Budrio

L’ora blu arriva all’imbrunire: non è ancora notte e il cielo si colora di un turchese luminoso. In quel momento magico dopo il tramonto, parole, suoni e gesti danzati riempiranno l’arena Sant’Agata, nel cuore del centro storico.



Dopo il successo dell’edizione 2020 e la bellissima serata di luglio dedicata a Dante Alighieri, ripartiamo dal coraggio di essere Budrio e guardiamo con fiducia alla ripresa autunnale.



DOVE



Budrio, Arena Sant’Agata

Accesso da via Garibaldi, di fronte alla Biblioteca

Tutti gli eventi iniziano alle ore 21:00



Ingresso con certificazione verde Covid-19 (green pass).

È possibile prenotare i posti a sedere, al numero 353 4056402 o alla e-mail info@budriopiu.it



PROGRAMMA



Lunedì 6 settembre ore 21

Una nuova Budrio nella Città metropolitana di Bologna

Debora Badiali dialoga con Matteo Lepore, candidato sindaco di Bologna



Martedì 7 settembre ore 21

Presentazione del romanzo “I silenzi di Medea” di Antonella Cosentino (ed. Project)

Dialoga con l’autrice Marilisa Mainardi della libreria La Terza Stanza



Giovedì 9 settembre ore 21

Budrio Jazz con Piero Odorici trio “featuring Anthony Pinciotti”

contributo 7€



Sabato 11 settembre ore 21

Da New York a Budrio

Spettacolo liberamente ispirato alle parole, alla vita, all’arte di Carla Fracci



A cura di Studio del movimento Danzacontributo 5€

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...