"L'Orco Puzza". Fantateatro per Ragazzi al Teatro Dehon

Domenica 11 febbraio 2024 si riconferma la rassegna teatrale al Teatro Dehon con lo spettacolo "L'Orco Puzza". Un’occasione unica per i bambini di tutte le età (e per i loro genitori) di immergersi nelle affascinanti storie che hanno catturato l’immaginazione di generazioni di lettori. Ogni rappresentazione sarà un’opportunità per i giovani spettatori di viaggiare in mondi fantastici, incontrando eroi coraggiosi, creature straordinarie e personaggi indimenticabili.

"L’Orco Puzza": Clementina è una giovane scienziata che ama la natura. Durante una delle sue passeggiate con l’aiutante Robertino capita per sbaglio in una palude tetra e inquinata in cui vive un tucano parlante. Quel luogo è il regno del malefico Orco Puzza, che si diverte a inquinare il mondo grazie a un potentissimo filtro magico. A Clementina spetterà l’arduo compito di fermarlo e salvare la natura, superando tutte le difficili prove per liberare il mondo dall’inquinamento.

Consigliato dai 3 anni in su.

La durata dello spettacolo è di 1 ora senza intervallo.