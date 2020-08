L'ultima notte del carnevale estivo: Gianluca Morozzi e Paolo Alberti

primo appuntamento con "Porfido, Cubetti di Lettura"

presentazione del libro:

"L'ultima Notte Del Carnevale Estivo"

di Gianluca Morozzi - Bacchilega editore -

...

Cinque ragazzi, l’estate, l’amicizia, i primi innamoramenti. E uno scherzo da orchestrare ai danni della compagnia rivale, gli odiati Duraniani. Nel 1989 la vacanza al mare di Leo, Ricky, Zorba, Alice e Stella sembra quella di sempre, con la festa del Carnevale estivo in cima ai loro pensieri di adolescenti che amano Dylan Dog e i Guns N’Roses. Ma lo scherzo, costruito con un’anima horror, si trasforma in orrore vero e proprio: quando un cadavere verrà trovato alle colonie di Doria Marittima, niente sarà più come prima. Trent’anni dopo, un matrimonio riunisce i vecchi amici nello stesso luogo, svelando successi, fallimenti, vecchi e nuovi amori. Il tormento sarà finito? O è solo la continuazione di una spirale che distrugge tutto e tutti?

...

Sarà presente Gianluca Morozzi

introduce Francesca Vannucchi di Edicola Aldini

Durante la presentazione sarà possibile rifocillarsi con le prelibatezze e gli aperitivi del IL Pollaio dello Sbando e di Bollore

Con il patrocinio del Quartiere Navile - Bologna

