L'uomo cancellato. Storia di un anarchico individualista

L'incredibile vita di Horst Fantazzini, anarchico bolognese conosciuto come il "rapinatore gentiluomo", di cui ricorre il ventesimo anniversario della morte e i cui funerali si svolsero in Certosa. Qui ritornerà per raccontare la sua versione dei fatti, ripercorrendo anche la storia d'Italia e di Bologna, dagli anni '40 del Novecento ai primi anni 2000.



Testo e regia di Alessia De Pasquale



Con Lorenzo Ansaloni e Filippo Marchi



