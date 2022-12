"La Befana scende dalle stelle": la Befana scende dal campanile di Lizzano in Belvedere!

Venerdì 6 gennaio "La Befana scende dalle stelle" a Lizzano in Belvedere. Tradizionale evento per bambini che vede la Befana scendere direttamente dal campanile della chiesa di S. Mamante di Lizzano in Belvedere per portare doni a tutti i bambini (ore 17:00). I festeggiamenti proseguono anche in piazza, con attività per bambini, gastronomia tipica, vin brulè e cioccolata calda.

