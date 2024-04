"La Bella e la Bestia. Una rosa per una vita" al Teatro Celebrazioni

Sabato 13 aprile 2024 lo spettacolo "La Bella e la Bestia. Una rosa per una vita" sarà in scena al Teatro Celebrazioni.

Dopo il debutto del 2017 con il musical inedito Malefica e la Bella Addormentata nel Bosco, replicato in tutta Italia (oltre 50 repliche tra Milano, Roma, Genova, Torino, Trento, Ancona, Sanremo-Ariston, passando per la Sardegna Cagliari e Sassari e ancora in tour in Tutta Italia), la Compagnia Neverland ritorna a Teatro con una nuova versione inedita de La Bella e la Bestia, già rappresentato a Roma, Cagliari, Cattolica, Cagli, Senigallia, Rep. di San Marino.

Ispirata dalla favola originale di Jeanne-Marie Leprince De Beaumont, Simona Paterniani, regista e autrice del libretto, ha riscritto la storia dandole uno sviluppo più ampio e arricchendola di nuovi personaggi divertenti e stravaganti.

Uno spettacolo completamente nuovo e mai visto prima, la cui storia narra del Principe Adam, della Principessa Françoise e del loro grande amore che, purtroppo, sarà interrotto dal Dio dei boschi che, tramite un incantesimo, trasformerà il Principe in una orribile Bestia. Il racconto si sviluppa attraverso la storia di Belle, il padre Matisse, le due sorelle e gli antagonisti Gerson e Lefesse… Non mancheranno, poi, i simpaticissimi oggetti che animano il castello. Una favola ricca di effetti speciali e densa di emozioni. Si ride, ci si commuove e ci si emoziona continuamente. Le musiche e le liriche sono di Stefania Paterniani e di Giov Lor, le scenografie di Chiediscena di Filippo Iezzi, gli originalissimi costumi di Laura Marzoli e Nicole Marsano, il make-up della Bestia è, invece, affidato ad Andrea Giomaro, mago degli effetti speciali, che collabora con il mondo del teatro e del cinema da anni.

Cast artistico:

Alessandro Di Giulio (La Bestia/Principe Adam), Sara Paterniani (Belle), Matteo Pierandi (Tic Tac), Erica Di Malta (Splendeur), Laura Sanchioni (Mrs Smith/Principessa Francoise), Rita Berardi (Plumette), Roberto Di Giulio (Matisse), Camilla Allegrucci (Clotilde), Sofia Cacciatore (Anne), Davide Pascucci (Gerson), Athos Milanese (Lefesse), Susanna Polzoni (Madamecomo), Sara Gambelli (Chicca), Andrea Vescioli (Maestro Frequenza).

Ensemble:

Melissa Rinaldi, Alessandro Baldini, Chiara Berloni, Arianna Fratesi e Chiara Franceschetti.