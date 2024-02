"La brocca rotta" di Heinrich Von Kleist

Questa splendida commedia nasce da un gioco, da una scommessa. In Svizzera, nel 1802, Kleist e gli amici Wieland junior e Zschokke decisero di trarre rispettivamente una commedia, una satira in versi ed un racconto in prosa da una incisione, La Cruche Cassée, eseguita da Le Veau da un dipinto andato perduto di Debucourt. Mentre gli amici composero opere marginali, Kleist realizzò la più bella e corposa commedia di tutto il teatro tedesco. Che lo stesso Kleist non vedesse nell'opera solo una occasione di ilarità risulta evidente a chi conosca la radicale tragicità e problematicità di tutta la sua opera. Ad eliminare ogni eventuale dubbio concorre la stessa introduzione dell'autore: "E' possibile che questa commedia si basi su un fatto storico, del quale però non sono riuscito ad avere alcuna informazione certa. L'ispirazione mi venne da un'incisione in rame vista in Svizzera parecchi anni fa. La prima cosa che vi si notava era un giudice che sedeva impettito sul suo scanno. Davanti a lui, in piedi, una donna anziana reggeva una brocca rotta e pareva manifestargli un'ingiustizia subìta. L'accusato, un giovane contadino che il giudice investiva come si farebbe con un reo confesso, si difendeva ancora, ma debolmente. Una ragazza, che sembrava aver deposto come testimone (chi può affermare, infatti, in quali circostanze era stato commesso il delitto?), stava tra la madre e il fidanzato giocherellando col proprio grembiule: uno che avesse testimoniato il falso non avrebbe potuto dimostrarsi più contrito. Il cancelliere, che forse poco prima aveva guardato la ragazza, ora guardava in tralice, diffidente, il giudice, come in un'occasione analoga Creonte aveva sbirciato Edipo. Sotto l'incisione si leggeva: «La brocca rotta». L'originale, se non sbaglio, era di un maestro olandese."