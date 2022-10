“La buona novella” di Fabrizio De Andrè al Teatro Dehon

I Delirici e il Coro Accanto al Sasso “La buona Novella” spettacolo di Teatro/Canzone da un’idea di Danilo Malferrari. Direzione artistica Associazione Culturale Le Nuvole



Il 19 ottobre 1970 veniva dato alle stampe un disco, che sarebbe diventato poi parte indimenticabile della musica italiana d’autore, un vero e proprio capolavoro.

Il titolo di questo disco era “La Buona Novella”, e l’autore Fabrizio De Andrè.

In sala di incisione andarono, ad accompagnare Fabrizio, Angelo Branduardi, al violino, Maurizio Fabrizio alla chitarra classica, ed una band rock, I Quelli.

Poco tempo dopo, I Quelli (Di Cioccio alla batteria, Mussida alla chitarra, Piazza al basso, Premoli alle tastiere e Mauro Pagani al flauto) pensarono bene di cambiar nome in Premiata Forneria Marconi. Era presente anche un coro, “I Musical”, diretto da Gian Piero Reverberi, che curò anche tutti gli arrangiamenti delle canzoni del disco.

Quello che presentiamo è semplicemente un atto d’amore dedicato al 53° compleanno di quest’opera, che vede insieme il gruppo di teatro-canzone “I Delirici” , che hanno ripreso le sonorità della PFM per arricchire la parte musicale, ed il coro “AcCanto al Sasso”, diretto da Silvia Vacchi che ha curato gli arrangiamenti.

Ascolterete poi alcune lettere inedite e scoprirete personaggi finora sconosciuti, tratti dal recentissimo libro: “De André. La buona novella. La vera storia di un disco capolavoro” di Brunetto Salvarani e Odoardo Semellini;

piccole perle che andranno ad impreziosire questo atto d’amore dedicato al racconto meraviglioso, nonostante tutto, della Storia dell’uomo.



BRANI ESEGUITI:

Khorakhanè (De Andrè, Anime Salve)

Universo e Terra (PFM)

L’infanzia di Maria (De Andrè, La buona novella)

Il ritorno di Giuseppe (De Andrè, La buona novella)

Il sogno di Maria (De Andrè, La buona novella)

Ave Maria (De Andrè, La buona novella)

Ave Maria (De Andrè, L’indiano)

Maria nella bottega d’un falegname (De Andrè, La buona novella)

Via della croce (De Andrè, La buona novella)

Tre madri (De Andrè, La buona novella)

Il testamento di Tito (De Andrè, La buona novella)

Laudate hominem (De Andrè, La buona novella)

Il pescatore (De Andrè-PFM live)



Durata circa 110’

I MUSICI:

Cristina Bonazzi….. voce

Giorgio Federici….. chitarra acustica

Daniele Nascetti…. chitarra elettrica

Andrea Tusa……….. basso

Andrea Vaccari……. chitarra acustica, voce

Paolo Zamboni……. tastiere

Stefano di Marco…….. batteria

Laura Minelli.....voce,proiezioni



IL CORO ………. AcCanto al Sasso

diretto da Silvia Vacchi

Giovedì 1 dicembre ore 21,15

Bologna Teatro Dehon - via Libia ,59



acquisto biglietti biglietteria@teatrodehon.it

051342934 dal martedì al sabato dalle 15,00 alle 19,00

VIVATICKET https://www.vivaticket.com/it/ticket/fabrizio-de-andre-la-buona-novella/191813