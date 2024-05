La Campeggia Family al Parco del Paleotto

La Campeggia FS_fare spazio, seconda edizione, è il progetto culturale pensato e realizzato da ?kodanza per il centro culturale Paleotto11 e per il parco del Paleotto nell’estate 2024.

Da maggio a settembre, un presidio culturale e sociale nel parco del Paleotto, situato in un intreccio di tre comuni limitrofi, una porzione del “terzo paesaggio” che ben si presta a dare spazio alla produzione culturale e trasformativa dell’arte performativa contemporanea in dialogo con la terra, il territorio e il suo ecosistema.

Focus della seconda edizione sono: FARE SPAZIO, FARCI SPAZIO, osservare, riordinare, archiviare, riusare e rimettere in circolo.

?kodanza abiterà il parco con residenze artistiche, performance tra corpo e paesaggio, incontri di parole, letture a voce alta, concerti, cammini, attraverso i linguaggi della performance contemporanea, della ricerca musicale, della poesia e dell’agire ecologico.



La programmazione del primo fine settimana del festival, sarà dedicato alle famiglie e ai bambini nelle proposte artistiche e di spettacolo ecco qui i principali appuntamenti:



Sabato 25 Maggio

- ore 11:00 “Storie tra i rami” LETTURE ANIMATE in collaborazione con la Biblioteca Silvio Mucini del Comune di Pianoro, accoglieremo bambine e bambini dai 4 anni per immergerci tra le ombre dei grandi alberi del parco e i racconti di Chiara, la nostra bravissima bibliotecaria.

- ore14:00 Inauguriamo l’appuntamento estivo che ci accompagnerà per tutte le aperture del festival, alla scoperta del territorio del Parco del Paleotto e dei paesaggi delle colline di Bologna e parco dei Gessi. Il TREKKING COLLINARE è indicato a chi cammina già da tempo (Livello medio) in sentiero e fuori sentiero. Punto di ritrovo Paleotto11, guideranno il gruppo i camminatori di Pianoro.

“il territorio se non lo cammini non lo conosci”.

- ore 18:00 Chiude la prima giornata lo SPETTACOLO PER FAMIGLIE “Io Foresto” di Ekodanza, la compagnia di ricerca che risiede in modo stabile presso il centro culturale.

Un racconto poetico e appassionato di due danzatori performer che si addentrano nel poco conosciuto mondo vegetale per dichiarare la necessità di restare e diffondere, un pensiero naturale, diverso, che parte dalla saggezza e dal comportamento del mondo vegetale, riconoscendogli grandi qualità: pazienza, determinazione, coraggio, diversità, adattabilità e soprattutto cooperazione.

Uno spettacolo che riunisce la poetica visionaria del corpo e della danza e il racconto del mondo " verde". Scoprire dettagli e curiosità del comportamento delle piante e ritrovarli nei corpi dei danzatori lascia sorpresi e incuriositi. Una danza e un dialogo non formale, diretto, intuitivo e molto empatico.

Un riposizionamento dell'umano nel ciclo vitale della nostra madre terra, uno spettacolo che mette il linguaggio del corpo, della musica e della parola su un piano equivalente, per aprire alla poesia, alla meraviglia e all'incompreso.

Spettacolo indicato a tutta la famiglia (bambini dai 4 anni).

- ore 21:00 SENTINELLE- Passeggiata silenziosa nel parco POSSIBILITA’ DI DORMIRE IN TENDA AL PARCO!



Domenica 26 Maggio

- ore 10:30 CHE PIANTA E’ QUESTA? Esperienza-cammino per famiglie con Silvio Pompei alla scoperta del mondo vegetale del parco. Accompagnati da chi il territorio lo abita e lo cammina da molti, molti anni, ascolteremo notizie e curiosità delle amiche piante del parco del Paleotto. (Livello base per tutt*).



Terminiamo la prima “La Campeggia _ FS Fare Spazio” con un magnifico pic-nic vegetariano preparato con cura e amore dal Bio Cafe La PaleottA (AICS).





Gli eventi sono gratuiti con tessera del centro culturale (5 euro la si può fare in loco), i laboratori sono ad offerta libera e consapevole. Per accedere ai servizi bar e ristoro occorre la tessera AICS (si può fare in loco 5 euro).



Il parco è raggiungibile in sicurezza a piedi da via Toscana, con il bus 13 e 96 dal centro città e il Bus Notturno N6, con il treno scendendo alla fermata Rastignano, dove trovate anche un parcheggio per lasciare l’auto, dista 5 minuti a piedi dall’oasi Paleotto.



Gallery



Per maggiori informazioni: promozione@ekodanza.it | www.ekodanza.it www.paleotto11.com