La Campeggia FS, il festival sperimentale per il parco del Paleotto

Da giovedì 8 giugno a domenica 16 luglio al via la prima edizione di La Campeggia FS, il festival sperimentale creato da Ekodanza per il parco del Paleotto e il suo centro culturale, uno spazio di pensiero e d'azione artistico che suggerisce un vivere in comune, in modo immersivo, costruendo comunità temporanee con le quali riflettere sui temi dell’abitare e del con-vivere su un pianeta danneggiato.

14 appuntamenti, suddivisi in quattro weekend, dal giovedì alla domenica, il festival riunisce artisti e artiste italian* interessat* a condividere performance, concerti, letture e parole a sostegno del focus del festival con i linguaggi dell’arte contemporanea, i temi cari al centro culturale: marginalità, ecosistema, con-divenire.



La Campeggia FS nasce in un momento di grande fragilità del parco del Paleotto, a seguito dell'inizio dei lavori per una diversa mobilità su gomma a Rastignano BO. Negli anni l'associazione ha tessuto una lunga relazione con il parco: tramite la gestione del centro culturale Paleotto11 è stato attivato un presidio natural-culturale e accumulato una profonda conoscenza della comunità multispecie che lo anima.



Abitare e vivere i margini restando aderenti al problema, questa la colonna vertebrale della stagione estiva curata da Ekodanza in collaborazione con la rete Paleotto11.

Un invito a incontrarsi in luoghi decentrati, meno affollati: luoghi di confine e laterali che chiedono presenza, cura e protezione. Il parco diventa un luogo da vivere nella sua cicatrice con un invito allo stare per comprendere, riflettere, abitare.



La Campeggia favorisce la possibilità di vivere in modo immersivo il festival restando a campeggiare negli spazi dedicati, fruire delle proposte culturali e dei momenti di condivisione e socialità.