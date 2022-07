"La Carmen" che...no tranquilli, non muore...

Spettacolo teatrale nel Parco di Villa Ghigi, presso il Palazzino, Via San Mamolo 105 - Bologna



Ti voglio bene, ma non voglio il tuo bene.

Icona della Libertà dell’anima,

Uccello ribelle dell’amore.

Ma cos’è l’amore se non una condizione dell’anima.



Il rifiuto di Carmen fa’ cosi male che è più conveniente sacrificarla piuttosto che crescere con lei. O con me o con nessuno, un copione che oggi leggiamo ogni giorno nei rapporti a due, fra individui che non accettano la scelta dell’altro. Carmen impersona la “Messaggera” di consapevolezza, in questi anni ci ha inseguito per ricordarci di fare i conti con la crescita della nostra anima. Grati a lei così “Effimera” che ha pagato il Prezzo del rifiuto agli occhi del mondo.



Da un’idea animica di Maria Giulia Corni, ispirata al racconto “Carmen” di Prosper Merimee.



Alla stesura della partitura, per voce recitate di Andrea Santonastaso, ha collaborato Giovanna Revere.



Colonna sonora a cura di: Barbara Valentino e Roberto Marchi



Le Sigaraie sono: Carlotta Mantoan e Amira Soussi



Gallery

Per info e prenotazioni scrivere a pcdgiardino@gmail.com