"La ciliegina sulla torta" in scena al Teatro Dehon

Dal 17 al 19 febbraio lo spettacolo "La ciliegina sulla torta" in scena sul palco del Teatro Dehon.

Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria: il primo bacio, la prima volta, la prima serata folle con gli amici, il primo goal, la prima volta al volante della macchina di papà. Poi ci sono degli eventi particolari della vita di un giovane, ugualmente importanti, a cui non si può proprio legare un bel ricordo: non stiamo parlando dell’esame di maturità, né della prima delusione d’amore e nemmeno di quella volta in cui Lei, la più bella di tutte, ha detto di no. C’è un particolare giorno, una specifica esperienza che è legata quasi sempre a una figuraccia di dimensioni apocalittiche e che tutti riconoscono come l’inizio della fine: la presentazione della fidanzata ai propri genitori!

Ogni ragazzo sa che la madre sarà piena di sorrisi e che cercherà di essere simpatica e alla mano, ma ogni ragazzo sa che la madre vedrà in quella ragazza la propria nemica giurata con cui combattere una guerra lunga una vita intera, fatta di frecciatine e frasi dette a mezza bocca, studiate per ferire quel tanto che basta per far capire chi comanda davvero. Il padre sarà accondiscendente e insolitamente spiritoso, ma sappiamo bene, che quel padre, sta solo cercando di arginare lo tzunami che di lì a poco la moglie potrebbe scatenare!

Questo è quello che accade quasi sempre in situazioni “normali”, ma cosa succede se la fidanzata in questione è un po’ più grande di quello che ci si aspettava? … Diciamo molto più grande…? Diego Ruiz scrive una commedia sfacciata e piccante sulla famiglia e le sue innumerevoli dinamiche. Uno sguardo esilarante sui rapporti di coppia, sulle relazioni tra genitori e figli e sugli inevitabili conflitti tra uomini e donne. La famiglia modello viene messa a dura propria da un piccolo – grande imprevisto che rischia di mettere in discussione tutto e tutti in meno di 24 ore.

"La ciliegina sulla torta" è una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli innumerevoli imprevisti e le sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi.

Con Edy Angelillo, Blas Roca Rey, con la straordinaria partecipazion di Debora Caprioglio e con Adelmo Fabo. Scritto e diretto da Diego Ruiz. Aiuto regia Manuela Perfetti. Scenografia Mauro Paradiso. Costumi Marian Osman.