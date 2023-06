"La città dei miti". Eracle, Filottete e Medea

Ingresso singolo spettacolo: 5 euro - Ingresso per la maratona dei tre spettacoli in successione nel weekend: 10 euro

Una trilogia, Eracle, Filottete e Medea, che si svolgerà, dal 27 giugno al 2 luglio, in più repliche quotidiane, in luoghi di senso per il progetto: la mensa della Caritas, la Casa di riposo per artisti e operatori dello spettacolo Lyda Borelli, e la Casa di comunità Porto Saragozza – Corte Roncati – Azienda Usl di Bologna. Nei giorni infrasettimanali gli spettacoli andranno in scena simultaneamente. Nel weekend il pubblico avrà anche la possibilità di vedere la trilogia completa sotto forma di “maratona”, in successione, partendo dallo spettacolo su Eracle per poi proseguire con Filottete e terminare con Medea.

I tre lavori sono distinti e indipendenti, ognuno costituisce spettacolo a sé, ma sono creati e intesi come diversi momenti di un’unica opera. Un’esperienza teatrale collettiva che attraversa la città e accompagna gli spettatori nei luoghi di esclusione, illuminando angoli del panorama urbano, attraverso il cono di luce del mito.

Teatro dei Borgia svolge una costante ricerca sul campo, per permettere il legame tra il mito e la realtà della città in cui il progetto interviene. Qui gli eroi sono figure extra-ordinarie ma, a differenza del racconto hollywoodiano o ateniese, non spiccano al di sopra dell’uomo comune. Essi vivono ai confini: nelle periferie, nei sobborghi, negli inferi della società.

Programma:

ERACLE L'INVISIBILE con Christian di Domenico. È liberamente ispirato alla narrazione euripidea del mito di Eracle. È la “tragedia della paternità” nella quale il forte per eccellenza è sottoposto a un’ennesima prova, la suprema: la salvaguardia della famiglia. Lo spettacolo narra di un uomo come tanti, un buon padre di famiglia, un marito felice, la cui vita inciampa in un evento imprevisto e si sgretola facendolo precipitare nel declino economico. L’indagine sociale di Teatro dei Borgia riguarda dunque i “forgotten men” e le vicissitudini economico-finanziarie nelle quali inciampano i genitori separati.

DOVE: Caritas Mensa della Fraternità, Via Santa Caterina 6

QUANDO: da martedì 27 a venerdì 30 giugno, ore 21.00 - sabato 1 e domenica 2 luglio, ore 18.00

FILOTTETE DIMENTICATO con Daniele Nuccetelli. È la storia di uno qualsiasi di quei malati condannati all’isolamento a causa del loro stato. Racconta la tragedia dell’abbandono da parte della comunità prima e della famiglia poi. Il protagonista è un paziente affetto da demenza che ricorda solo le ragioni del suo rancore e del quale la fa- miglia si ricorda solo per ragioni utilitaristiche. Tra i malati afflitti da solitudine d’abbandono, Teatro dei Borgia concentra la propria indagine su i pazienti affetti da demenza a corpi di Lewy, una sindrome simile all’Alzheimher caratterizzata forti manifestazioni di dolore fisico prive della corrispondenza fisiologica: insomma, da un dolore incomunicabile e per gli altri irrilevante, come la piaga di Filottete.

DOVE: Casa di riposo per artisti e operatori dello spettacolo Lyda Borelli, Via Saragozza 236

QUANDO: da martedì 27 a venerdì 30 giugno, ore 21.00 sabato 1 e domenica 2 luglio, ore 20.00

MEDEA PER STRADA con Elena Cotugno, non è semplicemente uno spettacolo: è un’esperienza che ci attraversa. Racconta la storia comune a troppi esseri umani partiti dai loro paesi con un sogno che all’arrivo qui in Italia si è rivelato un incubo. A venire messo a fuoco è il fenomeno che riguarda quelle donne, sconosciute eppure in qualche modo famigliari, quasi elementi di un arredo urbano, che lavorano sulle nostre strade. Donne partite alla ricerca di una vita migliore che si sono ritrovate schiave nel racket della prostituzione. Il testo cui sono approdati Fabrizio Sinisi ed Elena Cotugno si pone nel solco delle libere riscritture del mito di Medea, rivela allo spettatore d’oggi la “tragedia dello straniero” con la forza del mito greco.

DOVE: Casa di comunità Porto Saragozza – Corte Roncati.- Azienda Usl di Bologna. Accesso da Viale Carlo Pepoli 3/5. In caso di maltempo l’evento si svolgerà al LabOratorio San Filippo Neri, in via Manzoni, 5.

QUANDO: da martedì 27 a venerdì 30 giugno, ore 21.00 sabato 1 e domenica 2 luglio, ore 21.30