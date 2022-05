"La Classe": 12 adulti seduti sui vecchi banchi di scuola...

Dal 3 al 21 maggio lo spettacolo "La Classe" in scena al Teatro delle Moline. Dodici persone adulte nei banchi di una vecchia aula scolastica: persone ormai trapassate in una sorta di limbo, nel luogo dove essi hanno trascorso i giorni ineffabili dell’infanzia, i giorni che tornano solo nei ricordi, a volte vividi e pieni di energia, a volte stanchi e melanconici, a volte lancinanti come cose irrimediabilmente perdute.

Agli attori di Arte e Salute è affidato il compito di portare in scena questa rappresentazione che parla di un mondo sepolto nella memoria, che al contempo però si trasforma in un trepidante omaggio alla vita.