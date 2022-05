Escursione "Diabolica 11" a Lizzano in Belvedere

Arrivare in cima, farà scordare tutta la fatica! Ci sono escursioni Diaboliche che, più di altre, rappresentano il nostro motto, piedistanchiecuorefelice: la Diabolica 11 è una di queste.

Partiamo da uno dei borghi più belli d Appennino e, con un percorso in gran parte in faggeta, arriviamo in alto, a toccare le nuvole. I kilometri di questa escursione sono relativamente pochi, ma con un dislivello importante: fiato e gamba quindi, ma anche piede fermo e assenza di vertigini.



Accetti la sfida?



INDISPENSABILE: piede fermo e assenza di vertigini.



Assicurazione infortuni compresa