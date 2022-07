Diabolica 12 da rifugio a rifugio: escursione dall’Alto Appennino Bolognese a quello Pistoiese

Ecco la nostra Domenica Diabolica, da rifugio a rifugio…passando dal rifugio! Si parte dall’Alto Appennino Bolognese per arrivare in Appennino Pistoiese, e l’ ingrediente principale di questa escursione è un lungo saliscendi sul crinale, partendo dalla faggeta fino alle brugherie d’alta quota per arrivare sulle sommità e da lì scoprire un mondo che non pensavamo ci potesse essere!



E allora via, gambe allenate e fiato mai in riserva per i nostri 20 km D-I-A-B-O-L-I-C-I con un solo finale piedistanchiecuorefelice!



Assicurazione infortuni compresa nella quota d'iscrizione