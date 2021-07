La diabolica #3: anello dei tre rifugi

Terzo dei quattro appuntamenti dedicato a chi ha gambe e cuore allenato, e con già un buon allenamento ma con la giusta voglia di mettersi alla prova...in cambio di grandi soddisfazioni!



20 kilometri e 1400 metri di dislivello in un lungo saliscendi sul crinale, risalendo nella faggeta fino alle brugherie e praterie d' alta quota per arrivare al crinale tosco-emiliano, fin dall' antichità un punto di transito obbligato per i collegamenti tra versante emiliano e toscano. I passi della zona sono stati attraversati da carovane commerciali, convogli militari, lavoratori stagionali e pellegrini che in questo modo evitavano i fondovalle, dove l' uomo era incapace di controllare i mutevoli flussi delle acque fluviali.E, anche in questa “escursione diabolica” , ci sarà un solo finale: piedi stanchi ma cuore felice!