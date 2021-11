La Diabolica #7: i colli che non ti aspetti

Cornice ideale per questa ultima Diabolica del 2021, sono le prime colline bolognesi comprese tra la bassa valle del fiume Reno, la porzione inferiore della valle del Setta a sud-est e parte del bacino idrografico del fiume Lavino a ovest.

Il paese di Sasso Marconi inizialmente era chiamato Praduro e Sasso, per poi assumere il nome di Sasso Bolognese con il Regio Decreto del 1935; il Sasso indicato è il Sasso della Glosina, una rupe del Contrafforte Pliocenico che domina la confluenza dei fiumi Setta e Reno.

Sarà nel 1938 che assumerà il nome di Sasso Marconi, in onore del premio Nobel Guglielmo Marconi; oggi invece è conosciuta sia per i percorsi naturalistici che per i prodotti tipici e per la tradizione enogastronomica: in questa domenica, cercheremo anche di farvi conoscere CON UN GIRO INEDITO i colli che saranno scoperti con una prospettiva davvero insolita!

E, anche in questa escursione diabolica, ci sarà un solo finale: piedi stanchi ma cuore felice!

Highlights: colline bolognesi, Monte Adone, Etruschi.

SPECIFICHE TECNICHE:

LUNGHEZZA km 20 (circa)

DISLIVELLO 800 mt (circa)

DIFFICOLTA' E (escursionistica)

DURATA (indicativa) ore 7

ANELLO SI

A chi CONSIGLIAMO questa escursione: persone con buon allenamento, abituate a camminare in montagna con dislivello importante, ottima condizione psicofisica, con equipaggiamento tecnico. Escursione impegnativa per kilometraggio.



I nostri amici a 4 zampe NON possono partecipare.