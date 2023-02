La domenica al Corno con le ciaspole

Lizzano in Belvedere

Indirizzo non disponibile

L’escursione con le ciaspole è un’esperienza indimenticabile a contatto con la natura, soprattutto per chi decide di calzare le ciaspole per la prima volta. Ciaspolare è semplice,servono solo ciaspole, bastoncini e la voglia di respirare a pieni polmoni l’ incanto dell’ Appennino Bolognese da scoprire a piedi, in modalità slow, ascoltando il silenzio della natura nell’ affascinante cornice del Parco Regionale Corno alle Scale.



La quota comprende organizzazione, coordinamento ed accompagnamento, nonchè assistenza e attività di divulgazione con Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della legge 4/2013 e successive modifiche e regolarmente assicurata (polizza RC). Assicurazione infortuni accompagnati compresa. E’ possibile noleggiare ciaspole e bastoncini in fase di prenotazione escursione al costo aggiuntivo di euro 5,00.