La Famiglia Addams: una commedia musicale d'altri tempi

Ispirandosi alla celebre serie televisiva in bianco e nero degli anni ’60, la Compagnia della Corona mette in scena, per gli amanti del black humour, questa divertentissima musical comedy che ha visto il debutto nel 2010 a Broadway con Nathan Lane e Bebe Neuwirth nei panni dei bizzarri coniugi Gomez e Morticia Addams.



Mercoledì è cresciuta e si è innamorata di Lucas, un ragazzo proveniente da una ordinaria, tipica e “normale” famiglia americana. L’idea di sposarsi la preoccupa non poco: che reazione avrà sua madre alla notizia? Idea! Meglio confidare tutto a suo padre assicurandosi che mantenga il segreto.



n invito a cena in casa Addams e il tradizionale “Gioco” porterà le due famiglie a, come dire, conoscersi meglio, ritrovandosi a confessare segreti inconfessabili in una convulsa serata piena di equivoci e scomode verità che cambierà le vite di tutti.



“Perché viva o morta una famiglia è sempre una famiglia”