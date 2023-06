La festa dell'Antoniano a Sant'Antonio!

Torna martedì 13 giugno 2023 in via Guido Guinizelli la Festa dell’Antoniano: l’evento di strada pensato per celebrare il giorno di Sant’Antonio.

L’iniziativa animerà la via per l’intera la giornata – dalle 12 alle 22:30 - con tante attività, musicali e non solo, per i bolognesi di ogni età e stand gastronomici attivi a pranzo, merenda e cena.



Per l’occasione la mensa dell’Antoniano si trasferirà all’esterno, dunque, e a distribuire i pasti agli ospiti saranno i volontari di Antoniano, i dipendenti e, eccezionalmente, anche alcuni rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale.



Alle 21.00, il concerto del Piccolo Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni ripercorrerà la storia dei suoi primi sessant’anni di vita e musica.