La grande voce di Lalo Cibelli al Bravo Caffè

Il 17 maggio, prima volta al Bravo per il cantante e attore modenese Lalo Cibelli. Con lui sul palco una superband che vede alla voce - oltre a Lalo - la cantante Cris Montanari (ha condiviso il palco con calibri quali Adriano Celentano, Laura Pausini, Fiorella Mannoia...).



Lunghissima l'esperienza artistica di Cibelli. Tra le collaborazioni più importanti quella con Luciano Pavarotti (partecipa a nove edizioni del Pavarotti & Friends) e quella decennale con Lucio Dalla (che inizia con “Tosca Amore Disperato”, la rilettura apocrifa dell’opera pucciniana di Lucio Dalla, con cui Lalo entra anche nel mondo del musical).

Nella sua lunga carriera, ha collaborato anche con i Nomadi, Ron, Simone Cristicchi, Paola Turci, Antonella Ruggiero, Cocciante, Andrea Mingardi, solo per citarne alcuni.

Al Bravo Lalo presenta una serata soul e 'R'n'B. Con la sua voce da baritono, ispirata ai grandi crooner del passato ma anche a monumentali cantanti jazz come Al Jarreau, si confronta con un repertorio di rara emozione. Nella playlist brani di Jamie Cullum, Peter Cincotti, Mario Biondi, Gregory Porter, Isaac Hayes, Marvin Gaye, Seal e - chiaramente - Lucio Dalla.



Sul palco:

LALO CIBELLI - voce

CRIS MONTANARI - voce

DAVIDE PASSARINI - basso

VINCENZO MURE' - pianoforte

GIOVANNI CONTRI - sax

LUCA MODENA - batteria





