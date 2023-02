"La lampada di Aladino" al Teatro Fanin

San Giovanni in Persiceto

La storia di Aladino appartiene alla famosa antologia di fiabe de Le mille e una notte. Aladino, viene incaricato da uno stregone di recuperare una misteriosa lampada posta all’interno di una caverna piena di trappole. Il giovane scoprirà che la lampada permette di evocare un Genio in grado di esaudire i suoi desideri, ma prima dovrà fare i conti con lo stregone e la sua ira!

Fantateatro propone al pubblico questa celebre storia con divertimento, magnifici costumi e incredibili videoproiezioni che trasportano grandi e piccini sul magico tappeto volante nell’affascinante mondo d’Oriente.

La capacità di scegliere è il filo conduttore dello spettacolo: i desideri che da sogni diventano sempre più concreti. Il sogno, contenitore di desideri inconsci di realizzazione ed espressione individuale, coincide con la scelta individuale.

Non si può avere tutto, neanche se è una lampada magica a offrirne la possibilità.

Il Genio della lampada non rappresenta il compimento del desiderio materiale dell’uomo, ma genera la capacità di scegliere cosa desiderare e, indirettamente, cosa realizzare in relazione al contesto e alle proprie esigenze.