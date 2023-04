La locanda di Altolà - giallo teatrale brillante

Ti piacciono i gialli? Allora non puoi mancare alla prima in assoluto di questa fantastica commedia brillante, dove ti sfidiamo a scoprire l'assassino fino alla fine! "La locanda di Altolà" ...il giallo del fiore giallo... scritto e diretto da Gabriele Morandi. Un grosso incidente sull’autostrada fa deviare il percorso ad alcuni automobilisti che si troveranno a fermarsi in una piccola locanda di montagna, ma le cose non capitano mai per caso.

Personaggi e Interpreti

Amanda Di Serlio: Proprietaria della locanda

Susanna Cubelli Lucia Speri: Figlia di Amanda - Isabella Magarò

Renzo Speri: Figlio di Amanda Alessandro Morara Cecilia Loconte: Vicina della locanda - Letizia Tavolo Monica Leopardi : Donna in carriera - Veronica Schiaroli

Giada Piano: Coniuge Roccaforte - Mirela Barbat

Fabio Roccaforte: Coniuge Roccaforte - Matteo Accogli

Suor Austera: Del convento vicino - Luana Marchesi

Nunzia Revoli: Dottoressa investigativa - Ornella Mirto

Sabato 6 Maggio ore 21

Domenica 7 Maggio ore 17

Teatro Lambrakis

in piazza Lambrakis a Bologna (Zona Savena)

Prenota prima che finiscano i posti!

Vai su www.daimo.org

Mail: daimocompagnia@gmail.com

Whatsapp: 3201580733