"La locandiera" di Goldoni al teatro Tag

Per la rassegna di prosa, il prossimo sabato 26 marzo alle ore 21 ospitiamo TEN Teatro in LA LOCANDIERA.

La celebre Mirandolina è sensuale, intelligente, corteggiata, audace: una vera antesignana dell'emancipazione femminile.

La bella commedia di Carlo Goldoni, che Ten Teatro propone, va in scena in una versione che abbraccia la Riforma Teatrale Goldoniana e gli elementi anticipatori del teatro a venire.

Biglietti online oppure presso la biglietteria del teatro aperta tutti i sabato mattina dalle ore 10 alle ore 12 e un'ora prima di ogni spettacolo in cartellone.

info@teatroagranarolo.it