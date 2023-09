La logistica incontro l’arte: tavola rotonda con ospiti  d’eccezione

Prologis, in collaborazione con MAMbo - Museo di Arte Moderna di Bologna | Settore Musei Civici Bologna e con il patrocinio di Comune e Città metropolitana di Bologna, presenta giovedì 28 settembre una giornata dedicata all’arte urbana e alle sue influenze nella riqualificazione degli spazi pubblici, in occasione dello svelamento ufficiale delle grandi opere commissionate dall’azienda presso l’Interporto di Bologna.

“L’Urban art e la rigenerazione dei luoghi” è il titolo della tavola rotonda che dalle 11.30 vedrà dialogare Lorenzo Balbi, Direttore MAMbo; Ilaria Bonacossa, Storica dell’arte, curatrice e direttrice del Museo d’Arte Digitale di Milano; Pier Luigi Sacco Professore di Economia all’Università di Chieti-Pescara; Lucrezia Calabrò Visconti, Capo curatrice della Pinacoteca Agnelli.

A dare inizio ai lavori, i saluti istituzionali di Matteo Lepore, Sindaco di Bologna; Elena Di Gioia, Delegata alla Cultura di Bologna e Città metropolitana; Eva Degl’Innocenti, Direttrice Settore Musei Civici Bologna, seguiti da una intervista esclusiva della giornalista Valentina Tosoni a Sandro Innocenti, Senior Vice Country Manager di Prologis.

L’accesso alla tavola rotonda e la partecipazione alla visita sono gratuiti, previa iscrizione (a questo link )

Al termine della mattinata presso il MAMbo, tutti i partecipanti sono invitati a prendere parte alla visita guidata gratuita presso l’Interporto di Bologna per vedere in anteprima le grandi opere realizzate da 4 urban artist italiani di fama internazionale: JOYS, MONEYLESS, ETNIK e ZED1.

Il progetto, coordinato dall’art director Hemo - Enrico Sironi, ospita la più grande opera di urban art mai realizzata in Italia firmata da JOYS e dal titolo ”Panorama vibrante”. Il lavoro intende rendere omaggio a Bologna, città riconosciuta storicamente come culla dell’urban art in Italia.

Il complesso di opere a cielo aperto promosso da Prologis all’Interporto di Bologna vuole costituire il primo nucleo di un vero e proprio museo di urban art a livello mondiale ospitato in un parco logistico.