La magia del foliage alle grotte di Labante

Un’escursione nella splendida cornice delle grotte di Labante per ammirare i colori del bosco nella stagione più bella: l’autunno.

Ci immergeremo nei boschi per ammirare come la natura cambia rendendo tutto più suggestivo.

Facile itinerario ad anello con partenza dal parcheggio delle grotte di Labante.

Difficoltà escursionista: E

Lunghezza complessiva: circa 7 km

Durata (comprese le soste): 3.5 ore

I cani sono ammessi condotti al guinzaglio.

Ritrovo alle ore 09.30 presso il parcheggio delle grotte di Labante.

Equipaggiamento: scarponcini da trekking con suola scolpita, abbigliamento comodo, bandana/cappellino e occhiali da sole.

Bastoncini da trekking facoltativi.

Da portare con sé zainetto con acqua, snack e repellente per insetti.

Contributo di partecipazione:

€ 10 adulti / € 6 bambini fino a 12 anni

La quota si riferisce al solo accompagnamento per tutta la durata dell'escursione da parte di Guida Ambientale Escursionistica abilitata ai sensi della L.R. 4/2013.

Prenotazione obbligatoria entro il 22/10/2021

351 7111114 info@slow-emotion.com

L'escursione sarà confermata al raggiungimento di:

Numero minimo 5 partecipanti - Numero massimo 15 partecipanti.



In caso di maltempo l'escursione potrà essere preventivamente annullata. La guida potrà modificare l'itinerario dell'escursione qualora le condizioni metereologiche non ne permettessero il regolare svolgimento in sicurezza

