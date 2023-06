"La Marzanotte 2023"

Sabato 24 giugno torna la "Marzanotte" alla sua 11° edizione.

Un evento in grado di regalare a Marzabotto e all'intero appennino bolognese, una giornata fuori dagli schemi, piena di musica dal vivo, spettacoli, buskers, bancarelle di hobbisti e artigianato e non mancherà ovviamente il buon cibo con stand gastronomici di tutti i tipi.

Spettacoli in programma:

Compagnia AGA - "Cà Mea"

Che cos’è l’equilibrio se non una costante e lenta creazione di disequilibri? Da questa domanda tre donne, Agnese, Gaia e Alessandra, intrecciano i loro percorsi, passando dall’altezza del filo teso alla fluidità della sfera d’equilibrio, per poi guardare tutto capovolto. Forse l’arrivo non è l’equilibrio assoluto, ma continui attimi irripetibili dentro ad un viaggio di immagini, parole e fragilità. Uno spettacolo in continua ricerca con sfera d’equilibrio, verticali, filo teso e acrobatica mano a mano

Otto il Bassotto - "Faccia di gomma"

“Un Uomo (bè… quasi…. Piu’ un Bassotto!) ha trasformato il caucciù nella sua unica fonte di vita e ragion d’essere. Con una faccia di gomma ed un cervello che gli rimbalza, ha creato con esso numeri incredibili, oltre i limiti del possibile. Il suo motto è: con i palloncini si può fare davvero qualsiasi cosa! Ma si tratterà solo del delirio di un pallone gonfiato, o della sensazionale scoperta di un gonfia-palloni?”

Lorenzo Crivellari - "Street Swing"

Uno spettacolo frizzante ad alto contenuto tecnico ! Palline che volano, clave che disegnano in aria come un pennello sulla tela, numeri esplosivi ed un pizzico di follia. Questi sono gli ingredienti per uno spettacolo di grande intrattenimento

Bubble on Circus - "Man in bubble"

Scoppiare o non scoppiare? Ecco a voi la questione che si pone una bolla di sapone. Eleganza e commedia distinguono questo meraviglioso spettacolo dove la poesia delle bolle crea una magica ed emozionante atmosfera. Un divertente gentleman sorprenderà il pubblico attraverso esilaranti gags e incredibili trucchi con le bolle di sapone.

Yassin Kordoni - MagYK Show + L’ultimo dominatore del Fuoco

Yassin Kordoni presenta spettacoli di magia dove divertimento e lo stupore sono protagonisti. Un cocktail perfetto per ogni tipo di situazione. Il meraviglioso mondo della magia raccontato da un mago un po’ fuori dalle righe in grado di passare dall’ ironia alla serietà in un istante. Apparizioni e sparizioni faranno da cornice a illusioni di grande effetto. Bagliori di luce accompagnati da un ritmo incalzante avanzano nel buio fino ad arrivare al cuore, passando dagli occhi. Spettacolo col fuoco: Da secoli il fuoco per l’uomo ha un’importanza vitale. Uno spettacolo dove Yassin ci trasporta in un viaggio senza tempo e dove il protagonista è il fuoco. La paura del fuoco viene superata pian piano con la danza a ritmo di musica. La bellezza delle fiamme trasporta lo spettatore in una nuova dimensione ed evoca emozioni in uno viaggio fatto di passione e coraggio

Tutti gli eventi sono a offerta libera senza necessità di prenotazione.