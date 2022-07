La musica del Southern Rock arriva a Bologna

SOUTHERN BROS in concerto

Venerdì 22 Luglio, Rocknrolla Summer XII, Laghetti Del Rosario (Bologna), ore 22:00



In caso si decidesse di cenare si potrà fare dalle 19,45, su prenotazione all'ottimo ristorante, che per i nostri venerdì proporrà un menù fisso a soli 15 euro, che comprende :

1 primo a scelta tra 3 proposte

Crescentine ed affettato

Acqua

1 bevanda a scelta tra un calice di vino o una birra



INGRESSO LIBERO

Open ore 19,45

I live inizieranno alle ore 22,00



LA BAND :

I Southern Bros sono la nuova band volta a rendere omaggio ad un genere musicale sempre apprezzato: il Southern Rock! Max Gazzoni, Franco Nipoti, Mimmo Luce, Riccardo Roncagli e Carlo Cavazzoni vi danno il benvenuto!



Il Southern rock, a volte chiamato "the Sound of the South" (il suono del Sud), fu tra i maggiori fenomeni musicali commerciali degli anni settanta.

Esso miscelava le musiche di quei territori, tra cui blues, rhythm and blues, country, e gospel, in particolare attingeva influenze dal pesante blues rock dei tardi anni sessanta, dall'honky tonk e dal country di Bakersfield, creando una fusione particolare e distintiva. Essenzialmente il Southern rock rappresentò la reazione agli ibridi del rock progressivo che emersero nelle città del nord degli Stati Uniti durante i tardi anni sessanta (San Francisco Sound e Latin rock).



Info e prenotazioni ai numeri:

051/6344571 o 340 2207198



ROCKNROLLA EVENTI