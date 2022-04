"La Sad" live a Bologna

Sabato 30 aprile "La Sad" in concerto sul palco del Locomotiv Club.

La Sad, il trio formato da Theø, Plant e Fiks nasce nel 2020 quando i tre artisti decidono di unire i loro percorsi musicali e dare il via a un nuovo collettivo caratterizzato da sonorità e immaginario punk, ma in una chiave moderna. Theø x Plant x Fiks provengono da Lombardia, Veneto e Puglia, ma sono uniti dalla comune passione per la musica e dal forte legame di amicizia che hanno coltivato negli ultimi anni. Theø cantante ed ex chitarrista con anni di tour nel mondo alle spalle, Plant, giovanissima promessa che mette le radici nel panorama trap e emotrap e, infine, Fiks, con la sua attitudine molto punk e le liriche depresse.

Sin dal primo singolo “Summersad” è evidente la direzione innovativa dei tre artisti, sia a livello di sound che di liriche, portando alla luce tematiche legate alla depressione e ai problemi relazionali. I singoli successivi, Psycho girl, Miss U e 2nite consolidano la posizione della Sad nella scena italiana confermando la loro attitudine ad aprire nuovi orizzonti musicali.