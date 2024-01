ART CITY 2024 | La scienza nell'arte. Laboratori per ragazzi e bambini

Nell'ambito di ART CITY Bologna 2024 in occasione di ARTEFIERA, sabato 3 e domenica 4 febbraio Fondazione Golinelli propone laboratori per bambine/i e ragazze/i dai 4 ai 13 anni.



Le attività in programma saranno dedicate all’esplorazione del connubio arte e scienza. In particolar modo, offriranno alla/ai partecipanti spunti per una lettura inconsueta e trasversale delle opere esposte, esplorando la scienza che si cela dietro a ogni lavoro artistico.



L’evento fa parte del programma di attività divulgative e laboratori Occhi curiosi che esplorano il mondo, collegati alla mostra I preferiti di Marino. Capitolo I.



PROGRAMMA

TU COSA VEDI?

Marino Golinelli guardava il mondo con curiosità ed entusiasmo tipici dell’infanzia. Con il suo sguardo rimasto volutamente “giovane”, ricercava - tramite l’arte - lo stupore e la meraviglia espressa dal mondo, il sapere e la cultura. Il suo approccio guiderà le/i piccole/i partecipanti all’esplorazione di alcune delle opere più suggestive e affascinanti della mostra. Seguirà un’attività laboratoriale in cui le/i partecipanti, attraverso attività ludiche e creative, potranno fornire un’interpretazione personale delle immagini e delle opere d’arte.

Quando: sabato 3 febbraio, repliche alle ore 15>16.15, 16.45>18

Durata: 1h15’

Per chi: bambine/i dai 4 ai 6 anni, accompagnati da una persona adulta



DAL MACRO AL MICRO

Durante la visita in mostra, le/i partecipanti saranno invitate/i a utilizzare i propri occhi per osservare attentamente alcune opere esposte, scoprendo che anche nei più piccoli dettagli si possono nascondere grandi “mondi”. In laboratorio, grazie all’utilizzo del microscopio ottico, avranno la possibilità di conoscere “mondi” microscopici nascosti in una goccia d’acqua. A seguire, gli stimoli e le suggestioni raccolte saranno il punto di partenza per realizzare creative forme di vita.

Quando: sabato 3 febbraio, repliche alle ore 14.45>16.15, 16.30>18.00 e domenica 4 febbraio, replica alle ore 15>16.30

Durata: 1h30’

Per chi: bambine/i dai 7 ai 10 anni



MATERIALS LAB

Le/i ragazze/i andranno alla scoperta di una selezione delle opere esposte in mostra con l’intento di raccogliere suggestioni e stimoli visivi. In particolare, si soffermeranno sulle opere realizzate con materiali di natura diversa, alcuni appartenenti al mondo dell’arte e altri di uso comune. In laboratorio, attraverso esperimenti e prove, impareranno a conoscere meglio le proprietà dei materiali e a capire come artiste e artisti le sfruttano per le loro creazioni.

Quando: domenica 4 febbraio, replica alle ore 17>18.30



Per chi: ragazze/i dagli 11 ai 13 anni