“La Scoria Infinita" in scena a Montagnola Republic

Venerdì 22 Settembre, alle ore 21, fa tappa in Montagnola Republic lo spettacolo “La Scoria Infinita" il Comedy Show con Caterina Guzzanti, Arianna Gaudio, Federico Vigorito e Filippo Gatti costruito con storie realmente accadute esilaranti e inaspettate.

Tratto dal libro di Arianna Gaudio (edizioni Strade Bianche/Stampa Alternativa) e dall’omonimo podcast prodotto da Cristina Spinelli e Emanuela Semeraro (Lungta Film) disponibile su tutti i canali streaming.

Nello show si incontrano “creature fantastiche e realissime che prendono vita e si muovono variopinte, disarmanti e micidiali nei loro habitat più selvaggi: l’autobus, il supermercato, il treno regionale, l’area cani, dove ignari o non curanti danno il meglio e il peggio di sé”.

I personaggi, messi in scena dalla leggendaria capacità mimetica di Caterina Guzzanti, si intrecciano in situazioni in cui ci siamo probabilmente trovati tutti nella nostra vita e ne abbiamo riso, ci hanno sorpreso o ci hanno fatto arrabbiare.

Insieme a Caterina sul palco:

Federico Vigorito interpreta i personaggi maschili.

Arianna Gaudio è la voce narrante.

Filippo Gatti accompagna gli sketch con loop station, strumenti giocattolo e canzoni stralunate.