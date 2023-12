La scrittrice iraniana Shida Bazyar presenta Di notte tutto è silenzio a Teheran (Fandango Libri).

In dialogo con Majid Bita e Maryam Amir Farshi.

Traduzione di Vins Gallico.



Punto vendita libri a cura di La confraternita dell’uva - Libreria indipendente.



Grazie alla collaborazione tra Biblioteca Amilcar Cabral, La confraternita dell’uva - Libreria indipendente, Goethe Zentrum Bologna e Fandango, nell'ambito del Patto per la lettura di Bologna.





giovedì 7 dicembre, ore 18:00

Biblioteca Amilcar Cabral

via San Mamolo 24

Bologna





IL LIBRO: Teheran, 1979. Behsad, giovane rivoluzionario comunista, lotta per un nuovo ordine dopo la cacciata dello Scià. Ci trascina nelle sue azioni clandestine, ci confessa le sue speranze per un nuovo Iran e ci racconta come, nel cuore della lotta, abbia incontrato l’amore della sua vita, Nahid.Dieci anni dopo, Behsad e Nahid si trovano in Germania. Insieme ai loro figli, Laleh e Morad, sono fuggiti dall’Iran dopo l’ascesa al potere di Khomeini. La tessitura delle loro vite racconta ciò che è rimasto di una rivoluzione perduta, l’oppressione, la resistenza, il desiderio assoluto di libertà, l’attaccamento alle proprie radici, e poi lo strazio dell’esilio, la doppia cultura, la non appartenenza a un mondo dotato di nuove e incomprensibili regole, il tutto cantato da quattro voci indimenticabili che si sprigionano, nella notte, come un’epopea; finché il canto si fa immagine che resta indelebile, quando l’adolescente Laleh filma il nonno perché trasmetta un messaggio al figlio lontano – “Behsadjan, dice alla fine, Behsadjan, Salam. La sua voce suona così debole. Behsadjan, come stai? Io spero che tu stia bene, figlio mio. Si zittisce e inghiotte e il suo inghiottire fa rumore”. Un ritratto di famiglia macchiato di sangue ed esilio, politico, umano, contemporaneo e terribilmente illuminante sulla situazione in Iran.





L'AUTRICE: Shida Bazyar, nata a Hermeskeil nel 1988 da una famiglia di esuli e attivisti politici iraniani, ha studiato scrittura creativa a Hildesheim e, oltre a scrivere, si è occupata per anni di formazione giovanile.



Per Fandango Libri è uscito Fuoco, in corso di pubblicazione in altri cinque paesi europei.