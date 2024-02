"La Sirenetta" in scena al Teatro Fanin di S. Giovanni in Persiceto

Domenica 25 febbraio 2024 lo spettacolo "La Sirenetta" in scena sul palco del Teatro Fanin di S. Giovanni in Persiceto.

La Sirenetta Ariel, nuotando in superficie, vede sulla riva un principe di cui s’innamora perdutamente. Ella è disposta a lasciare i fondali marini pur di vivere con lui. Disperata e osteggiata dal padre Re Tritone, che diffida dal genere umano, Ariel fa di tutto per ottenere le gambe, con le quali potrà camminare e vivere con gli uomini. Come ogni adolescente ribelle, la Sirenetta non si cura delle parole del padre e chiede aiuto alla Strega della palude, la quale le dona due gambe in cambio della voce. La dolce sirena inizierà così una nuova vita, non priva di difficoltà, ma a lieto fine.

Dalla favola di Andersen nasce uno spettacolo divertente e romantico in cui vengono affrontati i temi dell’integrazione e della diversità. Si cerca, attraverso un linguaggio semplice e attento, di porre l’accento su quanto sia importante imparare ad avere rispetto per gli altri, valorizzando le differenze che spesso diventano ricchezze.

Nella versione teatrale di Fantateatro l’ambiente marino è ricreato attraverso trucchi scenografici sbalorditivi, caratterizzati da videoproiezioni di fondali marini che proiettati sul tulle diventano tridimensionali. Inoltre le canzoni interpretate dal vivo arricchiscono lo spettacolo di dolcezza e poesia.

Spettacolo dai 3 anni di età.