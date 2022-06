La tribù delle grandi orecchie: laboratorio gratuito con la musica classica per bambini dai 3 agli 8 anni

Laboratorio gratuito con la musica classica per bambini dai 3 agli 8 anni, insieme ai loro genitori. Non servono competenze specifiche per far parte della Tribù delle grandi orecchie. Bisogna solo ascoltare musica classica mentre vengono raccontate delle favole, ballare, giocare, inventare e divertirsi.



La tribù delle grandi orecchie torna al Paleotto con una nuova avventura. Il Leone Re della Foresta deve fare un grande annuncio e convoca tutti gli animali alla pozza della Savana. C'è poca acqua e occorre trovarla affinché tutti possano bere. In aiuto del leone arriva Squitty, il topolino violinista e insieme a tutti gli animali tra canti e balli troveranno la strada per l'acqua. A cura di ricordi Music School.





Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315