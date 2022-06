La tribù delle grandi orecchie - la danza delle stelle

La tribù delle grandi orecchie torna al Paleotto con una nuova avventura. Nella Danza delle Stelle si parla di Regel, una stella curiosa che finisce in mare per il dispetto di un’onda, accompagnata dalle musiche di Saint Saens. E là, in fondo al mare, la musica di Debussy diventa un’emozione da raccontare e condividere. Arriveranno nuovi amici pesci tra cui il granchio violinista, la tartaruga liuto e il polipo dalle otto gambe, sulle note del Bolero di Ravel. Ma sarà il Re del mare al passo di Fanfara a trovare l’idea geniale che farà incontrare di nuovo Regel, ormai stella marina, con le sue amiche del cielo.



Laboratorio gratuito con la musica classica per bambini dai 3 agli 8 anni, insieme ai loro genitori. Non servono competenze specifiche per far parte della Tribù delle grandi orecchie. Bisogna solo ascoltare musica classica mentre vengono raccontate delle favole, ballare, giocare, inventare e divertirsi. A cura di Ricordi Music School.



Ingresso gratuito

Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315



Come raggiungerci: Paleotto 11 è raggiungibile con l’autobus 13A o 96 (fermata Rastignano Paleotto), con il treno (fermata Rastignano), in bici (20 minuti dal centro città), in auto (Via Toscana direzione Fondovalle Futa), a piedi dalla chiusa del fiume Savena percorrendo la “via di Camille” (sentiero CAI n° 913 )