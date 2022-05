La tribù delle grandi orecchie: magiche bolle (un laboratorio gratuito)

Laboratorio gratuito con la musica classica per bambini dai 3 agli 8 anni, insieme ai loro genitori.

Non servono competenze specifiche per far parte della Tribù delle grandi orecchie. Bisogna solo ascoltare musica classica mentre vengono raccontate delle favole, ballare, giocare, inventare e divertirsi.



La tribù delle grandi orecchie ritorna al Paleotto con una nuova avventura. Con la favola Magiche Bolle conosceremo Nina e Paolina, due bolle che finiscono sulle nuvole. Ma dove andranno durante un temporale, e sulle note della Tempesta di Beethoven? Saranno circondate da ruscelli e uccellini, ora sulle note della Sinfonia dei Giocattoli di Mozart. Incontreranno poi Isotta, una tartaruga ammalata nelle acque inquinate del mare. Ma per fortuna risolverà tutto il Dottor Krap, lo scienziato pazzo, che grazie alla musica di Vivaldi inventerà le verdi bolle e pulirà le acque di tutto il mondo.

A cura di ricordi Music School.



Ingresso gratuito



Gallery

Per informazioni: M. paleotto11@ricordimusicschool.com – T. 393 8599315