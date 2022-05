La tribù delle grandi orecchie “sogno o son guasto”

Presentazione e Laboratorio gratuito per i bambini.

Incontri con la musica classica per bambini dai 3 agli 8 anni, insieme ai loro genitori.



Non servono competenze specifiche per far parte della Tribù delle grandi orecchie. Bisogna solo ascoltare musica classica mentre vengono raccontate delle favole, ballare, giocare, inventare e divertirsi.

Questi appuntamenti nel Giardino del Guasto sono per genitori e insegnanti che credono nel potere della meraviglia per la crescita dei loro bambini.

La Tribù delle grandi orecchie, attraverso laboratori musicali per i bambini ed i genitori, presenterà un ciclo di incontri periodici facendo risuonare la musica classica nel Giardino Guasto per tutta l’estate.



TMC Edizioni è felice di annunciare la nascita di una nuova collana per l'infanzia: "La tribù delle grandi orecchie", favole e musica classica per i lettori a partire dai 3 anni di età. Il progetto prevede la pubblicazione di 10 titoli, due dei quali - "La danza delle stelle" e "Magiche bolle" - sono freschissimi di stampa.

Nella Danza delle Stelle si parla di Regel, una stella curiosa che finisce in mare per il dispetto di un’onda, accompagnata dalle musiche di Saint Saens. E là, in fondo al mare, la musica di Debussy diventa un’emozione da raccontare e condividere. Arriveranno nuovi amici pesci tra cui il granchio violinista, la tartaruga liuto e il polipo dalle otto gambe, sulle note del Bolero di Ravel. Ma sarà il Re del mare al passo di Fanfara a trovare l’idea geniale che farà incontrare di nuovo Regel, ormai stella marina, con le sue amiche del cielo.

In Magiche Bolle conosceremo Nina e Paolina, due bolle che finiscono sulle nuvole. Ma dove andranno durante un temporale, e sulle note della Tempesta di Beethoven? Saranno circondate da ruscelli e uccellini, ora sulle note della Sinfonia dei Giocattoli di Mozart. Incontreranno poi Isotta, una tartaruga ammalata nelle acque inquinate del mare. Ma per fortuna risolverà tutto il Dottor Krap, lo scienziato pazzo, che grazie alla musica di Vivaldi inventerà le verdi bolle e pulirà le acque di tutto il mondo.



Ingresso gratuito



Gallery

Per informazioni e iscrizioni: M: antonella.tandi@gmail.com T. 392 8780106