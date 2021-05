La vedova allegra al Goethe Zentrum

Sabato 19 giugno p.v., alle ore 18, presso l'Istituto di Cultura Germanica di Bologna (in via de' Marchi 4) l'Associazione Culturale Sol Omnibus Lucet propone una spiritosa versione della celebre operetta "La vedova allegra - Die lustige Witwe" di Franz Lehár con dialoghi in italiano e brani cantati in lingua originale tedesca.



Questo evento inaugura la ripresa delle attività dal vivo dell'Associazione a seguito dello stop di ottobre 2020: la messa in scena coinvolgerà il tenore Domenico Peronace (nei panni del Conte Danilo) ed i soprani Chisako Miyashita (Hanna Glawari) e Giada Maria Zanzi (Valencienne). La direzione musicale sarà affidata al Maestro Fabio Luppi. Gli artisti indosseranno i costumi storici realizzati da Mirta Zagonara mentre le scenografia e i sovratitoli saranno curati da Luca Bianconcini.



Per informazioni su costi e prenotazioni: 051.74.59.292 - 051.22.56.58 - info@istitutodiculturagermanica.com - cultura@istitutodiculturagermanica.com

