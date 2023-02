La via Francesca della Sambuca tappa 2: da Sasso Marconi a Vergato

EVENTO CON POSTI LIMITATI



5 tappe, da Bologna a Pistoia su un antico cammino, per scarponi allenati



Il tragitto che segue la valle del Reno fino ad oltre Pistoia per poi proseguire lungo la Limentra Occidentale sino al Passo della Collina e da qui scendere fino a Pistoia, rappresenta il principale itinerario di valico ad occidente della città di Bologna. Il percorso era conosciuto probabilmente fin dall’ età del bronzo ed nel Medioevo venne identificato quale miglior transito per arrivare a Roma attraverso Pistoia, che divenne meta di pellegrinaggio dopo che, nel 1144, il Vescovo Atto ottenne dal Vescovo e dal Capitolo della Cattedrale di Compostela una preziosa reliquia dell’ Apostolo Giacomo.



Un lungo percorso, quasi 100 km, che percorreremo in cinque tappe, una al mese: in questa seconda tappa, arriviamo nel medio Appennino Bolognese, a Vergato, transitando anche dal Ponte delle Streghe (in foto): nel Medioevo piccola borgata che divenne importante quando il Capitanato della Montagna venne trasferita qui da Casio. Un centro amministrativo di grande importanza quindi, ma anche sede di ospitali per pellegrini che, esattamente come noi, percorrevano la strada per arrivare a Pistoia.