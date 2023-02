La via Francesca della Sambuca tappa 3: da Vergato a Porretta Terme

Indirizzo non disponibile

VENTO CON POSTI LIMITATI



5 tappe, da Bologna a Pistoia su un antico cammino, per scarponi allenati



Il tragitto che segue la valle del Reno fino ad oltre Pistoia per poi proseguire lungo la Limentra Occidentale sino al Passo della Collina e da qui scendere fino a Pistoia, rappresenta il principale itinerario di valico ad occidente della città di Bologna. Il percorso era conosciuto probabilmente fin dall’ età del bronzo ed nel Medioevo venne identificato quale miglior transito per arrivare a Roma attraverso Pistoia, che divenne meta di pellegrinaggio dopo che, nel 1144, il Vescovo Atto ottenne dal Vescovo e dal Capitolo della Cattedrale di Compostela una preziosa reliquia dell’ Apostolo Giacomo.



Terza tappa del nostro cammino e finalmente arriviamo in Appennino! Il dislivello inizia ad essere maggiore, ma la fatica viene ripagata con un percorso che ci farà scoprire il tracciato della vecchia Porrettana abbandonata, ammirare (anche se da lontano) la stupefacente Rocchetta Mattei, somma di più stili, ed il suo ecclettico proprietario. E poi il borgo di Savignano con il suo monte che delimita il confine tra le valli del Reno e della Limentra.