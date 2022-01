Emiliano Luccisano al Dheon con "Tutta la Vita di Dietro"

Sabato 22 gennaio Emiliano Luccisano in scena al Teatro Dehon con lo spettacolo "Tutta la Vita di Dietro".

"I traumi che t’ha lasciato tua madre ti sono rimasti dentro come la sigla di Super Quark? La tua vita sta all’infanzia serena come Paolo Brosio sta alla lucidità mentale? Hai capito a cosa serviva il metabolismo quando a 30 anni hai provato infilarti i jeans dell’anno prima? La tua vita sessuale si alterna tra un “Perché non mi richiama” e un “Dietro t’ho detto de no!”? Ascolti i discorsi degli altri come fossero un monologo qualsiasi del Fantabosco?"

"Tutta la Vita di Dietro" parla del passato, del presente e del disagio. Del futuro no, per quello devi seguì tipo Paolo Fox."

"Parleremo dei modi assurdi in cui cresciamo, invecchiamo e facciamo più o meno sesso. Non necessariamente in quest’ordine."

"Ci sarò io, ci saranno i miei personaggi intrappolati in video (sì dirò pure Me vie’ un po’ da piagne, promesso) e facciamo che ci sarete pure voi, almeno facciamo festa tutti insieme."

Emiliano Luccisano