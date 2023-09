Laboratori di circo gratuiti per famiglie "Fuori dagli schermi"

A settembre quattro appuntamenti di circo-teatro gratuiti per bambini e famiglie, per scoprire insieme le arti circensi e nuovi modi di stare all’aria aperta!



Segnate in agenda i prossimi appuntamenti:



6 settembre alle 17:30

Casa di Quartiere Pilastro – via Dino Campana 4



7 settembre alle 17:30

Casa di Quartiere Casa del Gufo – Via Luigi Longo 12



11 settembre alle 17:30

Parco Oliviero Olivo

Via Augusto Murri 148



13 settembre alle 18:00

Pontelungo Summer Festival - Giardino Farpi Vignoli, via Agucchi 121/14



Arti circensi e teatrali per tutt*, ma non solo! Performance, lavori creativi e di costruzione collettive, scambio di idee… per parlare di schermi, schermaglie, schemi passati e scommesse sul futuro!

Le attività sono gratuite e dedicate a bambin? dai 3 ai 10 anni… ma anche a genitori e adulti di riferimento.

Vestitevi comodi, che si fa circo insieme! Chiaramente adattato a tutte le età, con uso degli attrezzi tipici dell’arte: palline, anelli, clave, sfere rigide, rolla bolla e trampolini vi aspettano!



Non occorre prenotare, ma se ci scrivete ci organizziamo al meglio.

Info: circosottosopra@gmail.com, 3280178208.



Le attività sono realizzate grazie al contributo del Comune di Bologna, Settore Cultura e al Quartiere Santo Stefano