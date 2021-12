Laboratori my Revolution 1990 – percorsi di educazione alla cittadinanza globale verso il parlamento europeo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Migrazioni, climate change, diritti, diseguaglianze, scuola e benessere dei giovani. Sono solo alcuni dei temi emersi dai laboratori del progetto My Revolution 1990, tenutosi nel mese di novembre a Bologna e Marzabotto. Organizzati da WeWorld insieme alla Città Metropolitana di Bologna, i laboratori sono parte delle attività di My Revolution, progetto europeo che invita le future generazioni a riflettere sui processi politici e culturali che hanno caratterizzato la storia dell’Unione europea e sulle odierne richieste di cambiamento sociali e ambientali. Grazie al coinvolgimento di diversi attori del territorio, sono stati organizzati 3 laboratori che hanno visto la partecipazione di più di 50 giovani tra i 15 e 25 anni, e che son partiti dall’analisi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e le interconnessioni con le odierne sfide sui diritti umani, sociali e ambientali. Per stimolare i partecipanti al dialogo e a una riflessione critica, sono stati individuati tre strumenti capaci di promuovere un cambiamento all’interno della nostra società: video, radio e fotografia. Le collaborazioni territoriali attivate, e le metodologie usate hanno avuto come obiettivo comune quello di stimolare la cittadinanza attiva, l’inclusione e la partecipazione dei giovani ai processi democratici. Raccontare il mondo che vorremmo attraverso un video Insieme ai formatori Andrea Mangone e Martina Fioravanti dell’associazione Mamado, ci si è interrogati sull’evoluzione dell’attivismo dalla fine degli anni ’90 ai giorni nostri, epoca in cui il video, e con lui i social network e le nuove tecnologie, rappresenta il mezzo di comunicazione di maggior utilizzo e diffusione. L'idea di base è la partecipazione: creare uno spazio di condivisione in cui potersi esprimere su un argomento che sta davvero a cuore. Il video può essere il megafono attraverso cui raggiungere un pubblico più ampio possibile”. La nostra voce conta Giacomo Tarsitano, neo eletto consigliere nel Comune di Bologna, fa parte dell’Associazione Radio CAP, che conta sulla partecipazione di 50 giovani attivisti e che sposa la loro passione per la comunicazione, in particolare quella radiofonica, con l’impegno sociale e la cura del territorio. “Percorsi laboratoriali di questo tipo sono il sale di un processo di partecipazione diffusa, come tasselli di acquisizione di consapevolezza del fatto che la propria voce conta e che ognuno può essere protagonista di una #Revolution anche solo nella propria vita”. Insieme a lui, le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato al laboratorio sono partiti dalla domanda “Come si crea un diritto” per arrivare a realizzare una “Carta vocale dei diritti del Comune di Bologna”. Per due ore sono diventati legislatori e al contempo creatori di contenuti artistici ed effettivamente hanno compreso che la distanza tra queste due cose è minima se non inesistente. Raccontare il tuo quartiere con la fotografia Insieme al fotografo Michele Lapini è stata fatta una panoramica sul fotogiornalismo e su cosa vuol dire raccontare con le immagini, guardando gli aspetti positivi ma anche le criticità del presente. Attraverso i reportage fotografici di Michele Lapini si è cercato di capire come lo strumento fotografico può essere uno strumento narrativo e come la fotografia può essere motore di cambiamento. Non solo: i giovani partecipanti hanno ragionato e fatto emergere temi che vorrebbero vedere approfonditi in un progetto di fotogiornalismo di portata nazionale o internazionale. Questi 3 laboratori costituiscono la base del prossimo Manifesto Europeo dei Giovani, documento che raccoglie le istanze dei giovani aderenti al progetto provenienti dall’Italia, dall’Austria, dalla Polonia e dalla Slovenia. Il manifesto verrà sviluppato nei prossimi mesi dai giovani che proseguiranno il percorso di My Revolution 1990, e verrà poi presentato al Parlamento Europeo a Bruxelles nel mese di giugno 2022, davanti a una rappresentanza di Parlamentari Europei e membri della Commissione Europea. La prossima tappa di My Revolution 1990 sarà la conferenza nazionale a febbraio 2022, dove verranno presentati i lavori dei partecipanti ai laboratori e dove ci sarà un primo incontro virtuale con i loro coetanei degli altri Paesi europei aderenti al progetto. Per maggiori informazioni su My Revolution 1990 www.weworld.it www.weworld.it/cosa-facciamo/progetti-in-europa/my-revolution-1990