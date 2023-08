"Tratti d'infanzia": il laboratorio creativo per bambini

Orario non disponibile

Quando Dal 26/08/2023 al 26/08/2023 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Gli appuntamenti di Membrane Culturali, la rassegna estiva della Pinacoteca Nazionale di Bologna, proseguono con il secondo laboratorio creativo proposto da Checkpoint Charly che si basa su un approccio sperimentale alle tecniche della stampa e su uno sguardo nuovo alle immagini, per esplorare materiali inusuali e realizzare creazioni dai risultati inaspettati.

Sabato 26 agosto alle ore 17.00 nel Salone degli Incamminati "Diari di bordo". In questo laboratorio impareremo le tecniche base della legatoria giapponese, l’arte del creare a mano libri e quaderni. Partendo da carta, filo e una copertina fatta da noi, costruiremo i nostri taccuini personali. Età: 8-12 anni. Partecipanti: max 10 (i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto)

Come per tutti gli appuntamenti della rassegna Membrane culturali la partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Il link per la prenotazione si trova sul sito della Pinacoteca www.pinacotecabologna. beniculturali.it

Nelle giornate degli eventi della rassegna l’ingresso al museo è gratuito per tutti i visitatori dalle 14.00 alle 19.00.